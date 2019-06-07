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Aydın'da rakibinden korkan boğa seyircilerin arasına böyle daldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibinden korkan boğa tek vuruşta çiti yıkarak seyircilerin arasına daldı. Havanın sıcak olması nedeniyle güreşmek istemeyen boğaların sahiplerine zor anlar yaşattığı güreşlerde, saha dışına kaçan bir boğanın altına kalan çocuk hafif şekilde yaralandı.

Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği tarafından her yıl geleneksel hale dönüştürülen boğa güreşinin bu yıl 30’uncusu gerçekleştirildi. Ortaklar Mahalle Stadyumunda yapılan güreşe İzmir, Denizli, Muğla ve Aydın’da 120 boğa katıldı. Sıcak havaya rağmen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.

ARENADAN ÇIKIP KARA YOLUNA ÇIKTI

Havanın sıcak olması nedeniyle güreşmek istemeyen boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı. Boğa sahipleri güreşmek istemeyen hayvanlarını arenada tutmakta zorlanırken, sahadan kaçarak seyirlerin arasına dalan boğa altına kalan bir çocuğun hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Kıyasıya bir mücadele sonucunda, rakibinden korkan bir boğa ise, tüm çabalara rağmen tutulamayınca tek vuruşta arenayı çeviren demir çiti tek vuruşta yıktı. Hızını alamayan rakibinin halen kovalamaya devam ettiği boğa, seyircilerin sağa sola dağıttıktan sonra sahadan da kaçıp kara yoluna çıktı. Sahiplerinin kara yolunda kovaladığı boğa, zor anların yaşanmasına neden oldu. Her şeye rağmen kıran kırana güreşen boğalar, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı. Dereceye giren boğalar 7 bin ila 5 bin TL arasında değişen ödüller ve kupalar aldı. Güreşler sırasında yapılan ağalık seçimleri hem çekişmeye hem de renkli görüntülere sahne oldu.

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