DÜNYA

Kadınların saç başa kavgası kamerada

ABD'de kadın sürücülerin yol tartışması sonrası, aralarında yaşlıların da bulunduğu kadın sürücü ve yolcular araçlardan inip yol ortasında yumruklu kavgaya tutuştu. O anları ise başka bir araçta bulunan bir kişi görüntülendi.

Olay, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Mebane bölgesinde meydana geldi. Aralarında yaşlıların da bulunduğu bir grup kadının yol tartışması sonrası kavga ettikleri görüldü. Başka bir araçta bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kadınların birbirlerine yumruk attıkları ve kavga sırasında yerlerde sürüklendikleri görüldü.
Kavga anları, diğer araçta bulunan ve kavgayı görüntüleyen kişilerin de gülmelerine sebep oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Şile Saklıgöl'de insanlar çöken çardakla göle uçtu!
Şile Saklıgöl'de insanlar çöken çardakla göle uçtu!
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!
Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Neymar'dan kötü haber! Copa America'da forma giyemeyecek
Neymar'dan kötü haber! Copa America'da forma giyemeyecek
Paris'te 200 bin Euro'luk kuyumcu soygunu kamerada
Paris'te 200 bin Euro'luk kuyumcu soygunu kamerada
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt
Bursa'da ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
Bursa'da ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe