Kadınların saç başa kavgası kamerada

Olay, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Mebane bölgesinde meydana geldi. Aralarında yaşlıların da bulunduğu bir grup kadının yol tartışması sonrası kavga ettikleri görüldü. Başka bir araçta bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kadınların birbirlerine yumruk attıkları ve kavga sırasında yerlerde sürüklendikleri görüldü.

Kavga anları, diğer araçta bulunan ve kavgayı görüntüleyen kişilerin de gülmelerine sebep oldu.