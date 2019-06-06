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Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu

SAKARYA'da polis ile tartışan kadın videosu sosyal medyaya damgasını vurdu. Hatalı park yapan kadın sürücü, trafik polisleriyle girdiği tartışma sonrası karakola götürüldü.

SAKARYA'da çekilen görüntülerde lüks arabasını yanlış yere park eden kadın sürücü, polis ekipleri tarafından çevrilince deliye döndü.

Arabasından inen genç kadın trafik polisine, "Hiç mi insan görmediniz? Hayırdır, ne oluyor? Terörist miyim ben? Ne bu tantana?" şeklinde bağırmaya başladı.

Trafik polisinin, "Ne bağırıyorsun, çocuk mu var karşında" demesi üzerine de, "Bir bayanla bu şekilde konuşamazsın" diye isyan etti.

Bu sözleri duyan polis memuru ise, "Ben bir bayanla nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim, ama o bayan olursa" şeklinde tepki gösterdi.

Sakinliğini korumaya çalışan polis memuru ise kadın sürücüden şikayetçi oldu.

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