Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

''Onlar olmazsa biz olmayız''

Karaman, ''Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. En az başkanımız ve yöneticilerimiz kadar bize destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız.'' ifadelerini kullandı.