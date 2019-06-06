SPOR

Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Karaman, ''Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam eğer evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın.'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

''Onlar olmazsa biz olmayız''

Karaman, ''Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. En az başkanımız ve yöneticilerimiz kadar bize destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız.'' ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Rıza Çalımbay'ın yeni takımı
İşte Rıza Çalımbay'ın yeni takımı
Ozan Tufan'a İtalya'dan sürpriz talip
Ozan Tufan'a İtalya'dan sürpriz talip
Rıza Çalımbay: Aatif ve Alper Potuk'u istiyorum
Rıza Çalımbay: Aatif ve Alper Potuk'u istiyorum
Bodrum'da 50 kişi zehirlendi, açıkta midye satışı durduruldu!
Bodrum'da 50 kişi zehirlendi, açıkta midye satışı durduruldu!
Emre Belözoğlu Arda Turan'ı yakalayacak
Emre Belözoğlu Arda Turan'ı yakalayacak
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Haziran ayında kara gömdükleri karpuzu yediler
Haziran ayında kara gömdükleri karpuzu yediler
Sivas’ta yıldırımın düşme anı görüntüledi
Sivas’ta yıldırımın düşme anı görüntüledi
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi vatman yayalara yol vermek zorunda kaldı
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi vatman yayalara yol vermek zorunda kaldı
Gökyüzündeki ışık UFO paniğine neden oldu
Gökyüzündeki ışık UFO paniğine neden oldu
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Şile Saklıgöl'de çardak çöktü vatandaşlar göle düştü
Şile Saklıgöl'de çardak çöktü vatandaşlar göle düştü
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe