Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı
Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Karaman, ''Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam eğer evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın.'' ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
''Onlar olmazsa biz olmayız''
Karaman, ''Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. En az başkanımız ve yöneticilerimiz kadar bize destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız.'' ifadelerini kullandı.