GÜNCEL

Bursa'da ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi

Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa’nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu. Bu güzel anlar havadan da görüntülendi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinin kıyı kesimleri ve Uluabat Gölü havzasını her yıl binlerce ak pelikan ziyaret ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, halı deseni gibi tarlaların üzerinde süzülerek güneşin keyfini çıkarıyor. Hava akımını yakalayan pelikanlar aynı anda yerden yüzlerce metre yükseklikte uçmanın zevkini yaşarken, kuşların görüntüsü izleyenleri de büyülüyor. Pelikanların eşsiz görüntüleri drone ile havadan da görüntülenirken, yaz boyunca misafir olacakları toprakları bir kez daha keşfettiler. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Şile Saklıgöl'de insanlar çöken çardakla göle uçtu!
Şile Saklıgöl'de insanlar çöken çardakla göle uçtu!
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!
Yenilenen Yusufeli seçimini kazanan Aytekin mazbatasını aldı!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
Çin'den ABD'ye karşı yeni teknolojik hamle!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
Neymar’ın manken Najila Trindade ile tecavüz davasında şoke eden görüntüler!
Neymar’ın manken Najila Trindade ile tecavüz davasında şoke eden görüntüler!
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçi ve Soyutürk ailelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçi ve Soyutürk ailelerini ziyaret etti
Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü
Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Bakırköy’de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti
Bakırköy’de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe