Neymar’ın manken Najila Trindade ile tecavüz davasında şoke eden görüntüler!

Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Neymar ise kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti. Skandal olayda o geceye ait görüntüler ortaya çıktı.

"Seni neden dövdüğümü biliyor musun?: O geceye ait görüntülerde Najila Trindade'nin "Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?" şeklinde konuştuğu ve Neymar'ın "Yapma" dediği duyuluyor.

"Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın": Sonrasında Najila Trindade, "Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" diye Neymar'a sitem ediyor. Videonun bir kısmının sızdırıldığı belirtilirken, şu an için geri kalan bölümde ise neler yaşandığı bilinmiyor.