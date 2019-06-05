Behzat Ç.'den heyecan dolu yeni tanıtım!

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve geçtiğimiz 6 yıl boyunca da sevenlerinin yeniden çekilmesini istediği unutulmaz polisiye dizi Behzat Ç.’ BluTV’nin özel yapımı olarak geri dönmeye hazırlanırken dizi ekibinden sevenlerine bayram hediyesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan dizinin izleyenlerin heyecanını daha da arttıracak yeni tanıtımı merakı yükseltiyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda usta oyuncu dışında eski ekipten Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alırken dizinin yeni bölümleri için kadrosuna Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ‘Behzat Ç.’nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV’de izleyicilerle buluşacak.