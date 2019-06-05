MEDYA

Behzat Ç.'den heyecan dolu yeni tanıtım!

6 yıllık aradan sonra bu kez yeni bölümleriyle BluTV’de seyirci ile buluşacak olan fenomen dizi Behzat Ç.’den heyecanı ve merakı arttıran yeni tanıtım geldi.

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve geçtiğimiz 6 yıl boyunca da sevenlerinin yeniden çekilmesini istediği unutulmaz polisiye dizi Behzat Ç.’ BluTV’nin özel yapımı olarak geri dönmeye hazırlanırken dizi ekibinden sevenlerine bayram hediyesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan dizinin izleyenlerin heyecanını daha da arttıracak yeni tanıtımı merakı yükseltiyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda usta oyuncu dışında eski ekipten Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alırken dizinin yeni bölümleri için kadrosuna Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ‘Behzat Ç.’nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV’de izleyicilerle buluşacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe beğenmeyip yollamıştı! Peşine düştü
Fenerbahçe beğenmeyip yollamıştı! Peşine düştü
Beşar Esad bayram namazını başkent Şam'da kıldı
Beşar Esad bayram namazını başkent Şam'da kıldı
Trump İran'la görüşmeye yeşil ışık yakıp tehdit etti!
Trump İran'la görüşmeye yeşil ışık yakıp tehdit etti!
Beşiktaş'ta Kerim Alıcı sesleri
Beşiktaş'ta Kerim Alıcı sesleri
Çekya'nın skandal Türkiye iddialarına Hami Aksoy'dan çok sert yanıt!
Çekya'nın skandal Türkiye iddialarına Hami Aksoy'dan çok sert yanıt!
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçeli: "Bu seçimin çok farklı sonuçlara doğru yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir"
Bahçeli: "Bu seçimin çok farklı sonuçlara doğru yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir"
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı'nın basın toplantısı
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı'nın basın toplantısı
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!
Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!
Şarkıcı Alpay'a terör soruşturması açıldı
Şarkıcı Alpay'a terör soruşturması açıldı
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı
Cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri