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A Milli Futbol Takımı oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı'nın basın toplantısı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakalar öncesinde Antalya kampında antrenmanlara devam ediyor.

Milli Takım oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Geri sayımın başladığı Fransa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, Fransa'nın son Dünya Şampiyonu olan bir takım olduğunu anımsatarak zor bir maç olacağını belirtti. Yazıcı, "Bizler şu an çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İki çok güzel hazırlık maçı oynadık ve kazandığımız için de mutluyuz. Özgüvenimiz açısından iyi oldu. Fransa maçının da güzel bir oyun olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

"Neden puan almayalım?" 

Trabzonspor'da güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yazıcı, sezon sonrası Abdulkadir ve Uğurcan'ın milli takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, "Fransa maçında da çok iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim, neden puanlarla ayrılmayalım? Kampta da çok güzel bir arkadaşlık ortamı var, çok deneyimli ağabeylerimizle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 
Fransa maçının ardından oynanacak İzlanda karşılaşmasına da önem verdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki önce Fransa sonra da İzlanda maçını en güzel şekilde tamamlayacağız" dedi. 

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