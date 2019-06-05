POLİTİKA

Yıldırım:"Kemal bey izin vermiş"

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak canlı yayın ile ilgili "Mahir bey, CHP ile görüştü. Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelikli tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne durmak istiyor." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas Belediyesi ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak canlı yayın ile ilgili konuştu.

''Kemal Bey de izin vermiş''

Yıldırım, "Mahir bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelikli tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne durmak istiyor." dedi.

"Dikkat etsin düşmesin"

Binali Yıldırım, bir gazetecinin, "CHP'nin adayının memleketinde kiraz ağacına çıkıp kiraz topladı, bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? sorusuna da, "Kiraz ağaçları gevrek olur dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" yanıtını verdi.

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