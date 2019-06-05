Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor

Bursa'da Doğan ailesi, 1890 yılından bu yana fırıncılık yapıyor. Aile, kullandıkları mayaların gelenekselliğini kaybetmesi üzerine araştırmaya gitti. Ankara'da eğitim görevlisi olan Doğan, öğrencilerden 20 kişilik bir grup teşkil etti. Grupla birlikte Türkiye'yi karış karış gezen Hakan Doğan (45), gittiği şehirlerden mayalar getiriyor. Getirilen mayaları Doğan laboratuvar ortamında inceletiyor. Doğan, Türkiye’deki bütün bölgelere gidip oralardaki karakteristik ekmekleri araştırıp, onları toparlıyor. Doğan'ın bu araştırmaları sırasında en eski maya Gümüşhane'nin Çiçekli köyünde bulundu. Yaklaşık 2 asırlık maya ile ekmekler üretiliyor.

"Unutulmaya yüz tutan ekmeklerimizi tekrar gün yüzüne çıkaralım"

Türkiye'deki ekmekleri araştırdıklarını ifade eden Doğan, "Bir Alman ekmeği yemektense, Afyon’un bir patatesli ekmeğini yemeği daha çok tercih ediyoruz. Geninde olduğu için bir bazlama her zaman, Fransızların veya İtalyanların ekmeğine göre daha çok sevilen ekmektir. Ramazan pidesi için sadece o ayı beklemek ve başka aylarda yapmamak gibi bir huyumuz bile var. Öyle bir kültürü tekrardan yaşatma derdindeyiz. Yaptığımız ekmeğin, bulduğumuz mayanın bir envanterini çıkarma gibi bir çabamız var. Ben ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul’da İSMEK’te eğitim görevlisiydim. Şuan Ankara'da devam ediyorum. Buradaki öğrencilerimden 20 kişilik bir grup oluşturduk. Türkiye’deki bütün bölgelere gidip oralardaki karakteristik ekmekleri araştırıp, onları toparlıyoruz. Mardin’den geldim. Hiç un kullanmadan sadece bulgur ile yaptıkları ekmekleri var. Kiliçe dedikleri hayat çöreği var. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde ikram edilmektedir. Her kültürün orada dağıttı ekmektir. Bu kiliçeyi sadece Mardinlilerin bilmesinden ziyade bütün Türkiye’nin bilmesi gerekiyor. Ama paskalya çöreği hepimiz biliyoruz. Bizler unutulmaya yüz tutan ekmeklerimizi tekrar gün yüzüne çıkaralım istedik" dedi.