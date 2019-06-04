Pervin Ersoy'un ti'ye aldım dediği Alişan'ın dolarlı bayram harçlığı videosu

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürüp 100 dolar verdiği kare sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Ersoy o kareye gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış ve sanatçı Alişan'ın yeğenleriyle bayramlaşma videosuna atıfta bulunduğunu belirtmişti.

İşte şarkıcı Alişan'ın sosyal medya hesabından paylaşmasıyla bir anda farklı tartışmalara neden olarak gündeme oturan o dolar dağıttığı bayram harçlığı videosu