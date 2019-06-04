Pervin Ersoy'un ti'ye aldım dediği Alişan'ın dolarlı bayram harçlığı videosu
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürüp 100 dolar verdiği kare sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Ersoy o kareye gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış ve sanatçı Alişan'ın yeğenleriyle bayramlaşma videosuna atıfta bulunduğunu belirtmişti
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürüp 100 dolar verdiği kare sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Ersoy o kareye gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış ve sanatçı Alişan'ın yeğenleriyle bayramlaşma videosuna atıfta bulunduğunu belirtmişti.
İşte şarkıcı Alişan'ın sosyal medya hesabından paylaşmasıyla bir anda farklı tartışmalara neden olarak gündeme oturan o dolar dağıttığı bayram harçlığı videosu