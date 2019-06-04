İmamoğlu: İstanbul'daki 16 milyon insanı barıştıracağım!

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'a ulaştıktan sonra uzun bir konvoyla, tam da doğum gününde, dünyaya geldiği Akçaabat'ın Cevizli Köyü'ne doğru yola çıktı. Köyünde sevgi seliyle karşılanan İmamoğlu, önce aile mezarlığında dua etti, sonra doğduğu evin balkonundan köylülerine konuştu ve ''Benim iyilik damarım, herkesi terbiye eder. Benimle ilgili ismini ağzına alanlar oluyormuş, üzülüyorum. Allah, herkese iyi düşünce versin. Biz, herkes hakkında iyi düşündük. Buradan topladığım enerji, sevgiler, saygılar, o güzel duygularla İstanbul'daki 16 milyon insanı barıştıracağım. O 16 milyonun içinde herkes var. Bu ülkenin 82 milyon insanı da var'' dedi.

MERKEZ - CEVİZLİ KÖYÜ / TRABZON

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'a ulaştıktan sonra Akçaabat'a bağlı Cevizli Köyü'ne doğru, uzun bir araç konvoyu eşliğinde yola çıktı. Köye giden yolları tutan bazı vatandaşlar, otobüsten inmesini sağladıkları İmamoğlu'yla fotoğraf çektirip, desteklerini iletti. İmamoğlu'nu, köy girişinde de coşkulu bir kalabalık karşıladı. Köyün bütün sokakları araçlarla dolarken, 60 haneli beldede sokaklarda trafik oluştu. İmamoğlu'na sarılan köylü kadınlar, hemşehrileri seçilmiş İBB Başkanı'na sevgilerini gösterdi. İmamoğlu, yoğun ilgi altında aile mezarlığına ulaştı. İmamoğlu'nun, İstiklal gazisi dedesi Hacı Mevlüt İmamoğlu'nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Kuran-ı Kerim'i, İmamoğlu sülalesinden Cemal İmamoğlu okudu. Daha sonra sözü alan İmamoğlu, mezarlıkta toplanan vatandaşları, kendi ailesinin ölmüşleri ve köylülerinin yakınlarını Fatiha okumaya çağırdı. İmamoğlu, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki doğduğu eve, yoğun ilgi nedeniyle 1 saatte ulaşabildi. İmamoğlu, evinin önünde, ''Ekrem Başkan'' ve ''Her şey çok güzel olacak'' tezahüratlarıyla karşılandı. 4 Haziran 1970 doğumlu İmamoğlu, konuşmasını, tam da doğum gününde, dünyaya geldiği doğduğu evin balkonundan, yaptı. İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

''ALLAH NASİP ETTİ, İSTANBUL'DA GÖREV ÜSTLENDİK''

''Burada akrabalarım, köylülerim ve komşularım var hem benim köyümden hem de çevre köylerden. İskenderli'den benim şehit babası bir ağabeyim var. Evine de gitmiştim. Allah razı olsun ondan. Onun evlatları sayesinde biz buradayız. Bugün baba ocağına geldim, çünkü ben özledim. Benim köyüm ve doğduğum ev burası. Çocukluğumun 4-5 yılı burada geçti. Sonra Yıldız Köyü'ne taşındık. Şu köyde 17 yaşına kadar yaşamış bir kardeşinizim. Allah nasip etti, İstanbul'da büyük bir görev üstlendik. Bunun güzel tarafı şu: insan kökünden, kendinden, geçmişinden, eşinden, dostundan, ahlakından, yaşamından, çevresinden, komşularından emin oldu mu, bu kadar referans oldu mu… Boş konuşuyor millet, boş. Benim için esas olan, biriktirdiğin dostluklar, akrabalıklardır, eştir, dosttur.''