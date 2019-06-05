Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile şehit Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir süre sohbet edip başsağlığı diledi

Çelik, dua edip aileye taziyelerini ilettiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, baba Mustafa Sanca ile görüştürdü. Erdoğan, görüşmede şehidin babası ile bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti.

"Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum"

Şehidin babası Sanca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Çok sağ olun, sizi çok seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum Sayın Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum." dedi.