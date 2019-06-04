GÜNCEL

Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imama soruşturma açıldı

Gaziantep'te bayram hutbesi yaptığı sırada "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" diyen imam, tepki çekti.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, 'Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandı.

İmamın skandal sözleri kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı. 

Valilik soruşturma başlattı

Gaziantep Valiliği de tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya vergi suçlaması
Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya vergi suçlaması
Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
Murat Kurum açıkladı bayram sonrası aynı anda başlıyor
Murat Kurum açıkladı bayram sonrası aynı anda başlıyor
İstanbullular şehri terk etti Şile plajları boş kaldı
İstanbullular şehri terk etti Şile plajları boş kaldı
Ağabeyini ailesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü
Ağabeyini ailesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mahir Ünal "Yayın için CHP ile temastayız"
Mahir Ünal "Yayın için CHP ile temastayız"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Manav Aydın Acun Ilıcalı'ya yaptığı şakanın dozunu kaçırdı
Manav Aydın Acun Ilıcalı'ya yaptığı şakanın dozunu kaçırdı
Süleyman Soylu "6 teröristten biri 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç"
Süleyman Soylu "6 teröristten biri 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç"
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Adana'da borçları olduğu iddia edilen genç intihar etti
Adana'da borçları olduğu iddia edilen genç intihar etti
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati