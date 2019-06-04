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Manav Aydın Acun Ilıcalı'ya yaptığı şakanın dozunu kaçırdı

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Manav Aydın, Acun Ilıcalı'ya yaptığı su şakasını abartınca Ilıcalı sinirlendi.

Tv8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan programı için iki ülke arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla birlikte doğum gününü kutlamıştı. Son olarak Dominik Cumhuriyeti'ne dönen Ilıcalı, önceki gün geçirdiği kazanın fotoğrafını paylaştı.

Var Mısın Yok Musun programında tanınan ve ardından Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlayan Manav Aydın, Acun Ilıcalı'yı uğurlayayım derken sakatladı. Ilıcalı yolculuğa çıkarken arkasından su dökmek isteyen Aydın, suyu yanlışlıkla medya patronuna fırlattı. Ilıcalı ise kaza sonrası bu görüntüyü paylaştı.

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