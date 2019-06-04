POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a "Kabul ediyorum"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile televizyon programına katılmaları davetine ilişkin, "Ben şartlı evet’ini kabul ediyorum. Neredeyse 17 yıl sonra iki siyasi kimliğin görüştüğü bir programı yaşatmış olacağız. Vesile olduğum için mutluyum" dedi.

İmamoğlu, ramazan ayının son iftarını ailesi ve yakın akrabalarıyla Beylikdüzü'ndeki bir restoranda yaptı.

İftardan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık görevlilerine ilişkin kararını değerlendirdi.

''Bu kararı alan kişileri kınıyorum''

Ben her zaman olduğu gibi bu vesileyle YSK’dan bu kararı alan kişileri kınıyorum" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Onlar demokrasiye büyük zarar vermişlerdir ama bugün itibariyle alınan karara da şaşırmıyorum. Çünkü tuz koktu. Ne yapacaklarının hiçbir kıymeti yok. Şöyleydi, böyleydi demenin bir kıymeti yok. Bu kadar, tuz koktu. Acı bir süreç yaşıyoruz. Demokrasiyi tamir etme görevi İstanbul halkına düşmüştür.

Binali Yıldırım'a canlı yayın cevabı

Binali Yıldırım ile bir televizyon programına çıkmaları hususuna değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Grup başkan vekilimiz vasıtasıyla bize talep iletildi. Görüşmeleri arkadaşlarım yapacaklar. Biz bu konuda çok netiz. Bu sürecin 31 Mart öncesi de olması konusunda taleplerimiz olmuştu. Rakibimiz 'Böyle bir şeye gerek yok' demişti. Son süreçte de yine defalarca iletmiştik. Farklı bahanelerle önce olumsuz sonra tek başına karar veremeyeceğini iletmişti.

''Şartlı evetini kabul ediyorum''

En sonda da 'Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti.Ben şartlı evetini kabul ediyorum. Tabi ki İstanbul’u konuşacağız. Başka neyi konuşacağız ki? Ekrem’in kökenini konuşacak halimiz yok. Ekrem’in hangi mensubiyete ait olduğu, etnik kökeni ya da inancı... Zaten benim elimde bir alet yok. Kimsenin inancını ölçmem, ölçemem. Kimsenin de benimle ilgili konuşmasına fırsat tanımam.

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