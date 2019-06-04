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Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı

Kimse Bilmez dizisi 1. bölümüyle 11 Haziran 2019 Salı akşamı ATV'de olacak. Kimse Bilmez'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in ilk bölümünde neler olacak? Kimse Bilmez 11 Haziran 2019 Salı akşamı ATV'de...

Baba Yapım tarafından ortaya konan dizinin yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve Hakan Eren oturuyor.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi deneyimli isimlerin yer aldığı görülüyor.

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