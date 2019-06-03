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Kırıkkale'de 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili değerlendiren gurbetçiler, memleketlerine gitmek üzere arefe gününde de yollara akın etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın arefe gününde de trafik yoğunluk yaşanıyor.

Günlük 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'da zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Trafik ekipleri hem havadan hem de karadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da trafik denetimlerine katılarak, yetkililerden bilgi aldı.

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