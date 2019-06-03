Veresiye defterlerini satın alıp bayram öncesi dar gelirliyi sevindirdi

Osmanlı'da zenginlerin Ramazan ayında esnaftan veresiye defterini satın alması geleneği, Turgutlu'da tekrar hayata geçirildi. Dün akşam, Şehitler Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi'nde İbrahim Doğan ve Metin Toprak'ın bakkallarına lüks araçla gelen 1'i kadın 3 kişi, bir hayırsever adına dükkanlardaki veresiye defterlerini satın almak istediklerini söyledi.

Bakkalların olumlu yanıt vermesi üzerine bu kişiler, önce borçları toplatıp, sonra ödeme yaparak veresiye defterlerini satın aldı. Şehitler Mahallesi Karaağaç Sokak'taki bakkal İbrahim Doğan'ın 2 bin lira, Kurtuluş Mahallesi Osman Öztaş Sokak'taki bakkal Metin Toprak'ın 25 bin lira alacağı olan veresiye defterlerindeki borçlar, böylelikle ödendi.

Bu kişiler son olarak dükkanların önüne, 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız hayırsever tarafından kapatılmış, kimsenin borcu kalmamıştır. Hayırlı bayramlar' yazılı pankartları asıp, gitti.