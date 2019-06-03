Kartal'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

KARTAL'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 BML 648 plakalı otomobil ile 34 TF 6833 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla sürücülerle ve yolculardan araçların içinde sıkışanlar oldu.

VATANDAŞLAR KAZA YERİNDE EKİPLERİN ÇALIŞMASINA YARDIM ETTİ

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içerisine sıkışanları kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçların içerisine sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI AĞIR

Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı,Abdullah Yüksek, Alper İptaş ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarullah Turnaoğlu,Hüseyin Akkaya,Uğurcan Elkoca,Burak Demirci'n durumlarının ağır olduğu belirtildi.