GÜNCEL

Kartal'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

İSTANBUL Kartal'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ve yolculardan dördü araçlarda sıkıştı.

KARTAL'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 BML 648 plakalı otomobil  ile 34 TF 6833 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla sürücülerle ve yolculardan araçların içinde sıkışanlar oldu. 

VATANDAŞLAR KAZA YERİNDE EKİPLERİN ÇALIŞMASINA YARDIM ETTİ

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içerisine sıkışanları kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçların içerisine sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI AĞIR

Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı,Abdullah Yüksek, Alper İptaş ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarullah Turnaoğlu,Hüseyin Akkaya,Uğurcan Elkoca,Burak Demirci'n durumlarının ağır olduğu belirtildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde 5 PK'lı terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde 5 PK'lı terörist öldürüldü
Fransa'dan terör örgütü YPG karargahına resmi ziyaret
Fransa'dan terör örgütü YPG karargahına resmi ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo itiraf etti tek taraflı plan
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo itiraf etti tek taraflı plan
Everton'dan milli futbolcu Cengiz Ünder için 28 milyon euro
Everton'dan milli futbolcu Cengiz Ünder için 28 milyon euro
Rakibimiz Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe sakatlandı
Rakibimiz Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe sakatlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi için kurmaylarına iki önemli talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi için kurmaylarına iki önemli talimat
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı
Yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı
Süleyman Soylu: '"Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz."
Süleyman Soylu: '"Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz."
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
MHP Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'a silahlı saldırı
MHP Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'a silahlı saldırı
Kadıköy'de ahşap konakta yangın
Kadıköy'de ahşap konakta yangın
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Yıldırım: İSPARK hiç zarar etmemiş.
Yıldırım: İSPARK hiç zarar etmemiş.
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?