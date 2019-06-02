AK PARTİ

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na çağrı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, canlı yayına çıkma konusunda CHP ile bayramdan sonra görüşme yapılacağını duyurdu.

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala adaylar çalışmalarını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım NTV'de seçim özel yayınına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, son günlerde oldukça fazla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın konusuna da açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, özellikle CHP'li İmamoğlu'nun da talepte bulunduğu ortak yayın konusunda, "Prensipte bir problem yok. Bayramdan sonra CHP ile temasa geçilecek" açıklamasını yaptı.

Yıldırım "Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak 'tamam' dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

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