Deprem anı güvenlik kamerasında

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen deprem farklı ilçelerde de hissedildi. Yerin yaklaşık 9 buçuk kilometre altında meydana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgilere göre, depremin büyüklüğünün 4,7 ve yerin 9 buçuk kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem Hendek'in yanı sıra bölge ilçelerde de hissedildi.

''1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik''

Deprem anında korkarak dışarı çıktığını belirten Birol Özkurt, “Ben Adapazarlıyım, emekliyim. Biraz önce bir sallantı oldu. Çoğu kişi sallantıyı hissetti. Evdekiler beni aradı ve deprem olduğunu söyledi onlar da hissetmişler, baya bir sallandık. 1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde” dedi.

Hendek Kaymakamı: Can ve mal kaybı yok

NTV yayınına telefonla bağlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan da, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok" diye konuştu.