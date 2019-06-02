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Kahramanmaraş'ta 'Siyah' dondurma ürettiler

Dünyaca ünlü Maraş dondurması, bundan sonra kömür karası rengiyle konuşulacak. . 'Siyah inci' adıyla aktif karbon (bitkisel karbon) kullanılarak üretilen kömür karası Maraş dondurması, 7 ülkede satılacak.

Aktif karbon kullanılarak üretilen siyah dondurmanın da tıpkı beyaz gibi keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiğini belirten Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdiden Kahramanmaraşlıların büyük beğenisini toplamaya başladığını söyledi.

Sami Kervancıoğlu, dondurmanın siyah rengini almasına neden olan aktif karbonun Avrupa Birliği tarafından onaylı olan sağlığa faydalı gıda katkı maddesi olduğunu söyledi.

Aktif karbonun faydaları: Aktif karbonun gaz sıkışmasına, kötü kolesterolün düşürülmesine, indirim sistemi ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, Ar-Ge çalışmasıyla bu ürünü tescilli Maraş dondurmasıyla buluşturduklarını kaydetti.

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