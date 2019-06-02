Bakan Mustafa Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta Twitter’dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde bir kokoreççide, gençlerle bir araya gelmişti.

Varank’ın İstanbul’daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul’da bir iftar programına katılan Varank, sosyal medyadan yeni bir mesaj attı.

Varank, Twitter hesabından, “Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul’dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?” paylaşımında bulundu.