Binali Yıldırım"Bal gibi çalmışlar"

Binali Yıldırım, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını tebrik etti.Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Haziran'da İstanbul'da bir başka bayram daha kutlayacaklarını kaydeden Yıldırım, katılımcılara "O gün bayram yapacak mıyız?" diye seslendi.

31 Mart'ta yapılan seçimin yenilenmesi kararı alındığını hatırlatan Yıldırım, "Bir seçim yapıldı, her yerde seçim tamamlandı. İstanbul’da tamamlanamadı. Şimdi CHP adayı ortaya düşmüş, 'kazanmış belediye başkanı' diye sağda solda dolanıyor. Şimdi eğer bu seçimin kazananı olsaydı, neden şimdi 23 Haziran'da bu seçim yeniden yapılıyor?" diye konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti: "İstanbullular tekrar seçime gidiyor çünkü çaldılar. İşte siz oy verdiniz oyunuzu ananızın ak sütü gibi verdiniz ama sandığa giden oylar sayılırken iç edildi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Hatırlayın iptal geçersiz oylar sayılmaya başlandı. Gördük ki 320 binden fazla geçersiz oy var. Aradaki fark, onların açıkladığı rakama göre 29 bin ve 10 katından fazla geçersiz oy var. Geçersiz oyları sayarken bir de ne görelim, neler olmuş, neler olmuş… Bizim oylar çalınmış, CHP adayına yazılmış. Bizim geçerli oylarımız iptal edilmiş."