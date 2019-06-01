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Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri

Sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Halit Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı


Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergenç, trafikte yaşadığı saldırı olayı hakkında açıklama yaparak, “Bugün sabah saatlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.” dedi.

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