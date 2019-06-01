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Kapısına 'Do Not Disturb' (Rahatsız etmeyin) yazısı asan turistin öldüğü dört gün sonra anlaşıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapmakta olan 60 yaşındaki Belarus vatandaşı odasında ölü bulundu. Olay, binaya yayılan koku sebebiyle otel personelinin odaya girmesiyle ortaya çıktı. Kaldığı odanın kapısında DND (Do not disturb- Rahatsız etmeyin) yazısı bulunan turistin ölümünün 4-5 gün önce gerçekleştiği düşünülüyor.

Edinilen bilgiye göre Belarus Cumhuriyeti vatandaşı Leanid Yahur (60), tatil için Kemer'e geldi. Kiriş Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı otele yerleşen Yahur'dan haber alamayan kızı, geçtiğimiz cumartesi günü oteli arayıp babasından haber alamadığını bildirdi. Otel görevlileri Yahur'a ulaşarak kızının aradığını bildirdi. Yahur, kızını arayacağını söyleyip tatiline devam etti. 

Kapısına 'Do Not Disturb' (Rahatsız etmeyin) yazısı astı 
Dün akşam üstü otel personeli binaya yayılan ceset kokusunu fark etti. Odanın kapısını açan görevliler, Leanid Yahur’un, banyodaki duşakabin bölümünde oturmuş vaziyetteki cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Yahur'un 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilirken olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi. 
Öte yandan, kapısına DND (Do not disturb- Rahatsız etmeyin) Kartı koyduğu öğrenildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. 

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