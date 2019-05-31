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Antalya'da sürücünün dikkati faciayı önledi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motorundan duman çıkan otomobil alev alev yandı. Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, Antalya-Alanya D-400 Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

ANTALYA-Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan Manavgat Çevreyolu köprüsü üzerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Seyit Ali Direk, eşi Saniye, kızı Simay ve yeğeni Fatma ile birlikte Yayla Mahallesindeki evlerinden Manavgat otogarına gitmek üzere yola çıktı.

Otomobil çevreyolu köprüsüne geldiğinde konsol bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca, araç sürücüsü köprüyü geçtikten sonra aracı yolun sağına çekerek araçta bulunanların hepsinin dışarı çıkmasını sağladı.

Seyit Ali Direk, aracın kaputunu açarak aküyü sökmeye çalışırken, araçtan alevler yükselmeye başladı.

Yoldan geçen araçlar durarak yangın söndürme tüpleriyle otomobile müdahale etmeye çalışırken, olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri yanan araca su sıkmak suretiyle yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi de köpük ile müdahalede bulunarak yangının tamamen sönmesini sağladı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, Antalya-Alanya D-400 Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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