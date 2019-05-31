DÜNYA

14 yıldır komadaydı başını oynattı

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve komada olan Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

İhlas Haber Ajansı

2005 yılında Bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi. Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu.

O anlar kameraya böyle yansıdı


Prenses Rima, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. “Başını oynattı” ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.

Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinelerine bağlanmış, ailesi solunum
makinesinin fişinin çekilmesini reddetmişti. (İHA)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti
Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti
İBB açıkladı! Artık marketlerde de geçecek
İBB açıkladı! Artık marketlerde de geçecek
Küçükçekmece'deki cinsel istismarda yeni gelişme
Küçükçekmece'deki cinsel istismarda yeni gelişme
İzmir'de iğrenç olay Küçük kızı taciz ederken yakaladılar
İzmir'de iğrenç olay Küçük kızı taciz ederken yakaladılar
A Milli Takım'da Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 asker tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 asker tutuklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da mahkemeden kızıl geyiklere yaşam hakkı
Bursa'da mahkemeden kızıl geyiklere yaşam hakkı
Van'da otomobille iş makinesi çarpıştı 3 ölü 6 yaralı
Van'da otomobille iş makinesi çarpıştı 3 ölü 6 yaralı
Kadir gecesi namazı 2 rekatlık namaz nasıl kılınır-nasıl niyet edilir?
Kadir gecesi namazı 2 rekatlık namaz nasıl kılınır-nasıl niyet edilir?
Antalya’da hafriyat çukurunda şüpheli ölüm
Antalya’da hafriyat çukurunda şüpheli ölüm
Hatay'da eşini öldürüp parçalara ayıran kadından istismar iddiası
Hatay'da eşini öldürüp parçalara ayıran kadından istismar iddiası
Kadir Gecesi özel dua Hz. Muhammed'in okuduğu Kadir Gecesi duası okunuşu
Kadir Gecesi özel dua Hz. Muhammed'in okuduğu Kadir Gecesi duası okunuşu
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Kadir Suresi ile Kadir Gecesi Namazının kılınışı nasıl?
Kadir Suresi ile Kadir Gecesi Namazının kılınışı nasıl?