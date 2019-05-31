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Kayıp çocuğun ölüm anı ortaya çıktı

Adana'da kaybolduktan 3 gün sonra demiryolu kenarında ölü bulunan çocuğun tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana gelmişti. Olaydan 3 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın yakınları onu tren raylarının yakınında hareketsiz halde bulmuş, çağrılan sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaş'ın ön otopsi raporuna göre, açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptandı. 

Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan Kaş'ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çocuğun nasıl öldüğünü araştırmaya devam etti. 

Bu sırada polis, olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde, Kaş'ın gece demiryolunun istinat duvarından atladığı karşıya geçmek isterken gelen trenin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. 

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