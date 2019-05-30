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Kastamonu'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı

KASTAMONU’nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyü yakınlarındaki tarlaya arılarına bakmaya giden S.M. (77); Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) kardeşlerle karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.M., yanında bulunan tüfekle Şaban ve Ramazan Keleş'i vurdu.

Köyden silah seslerinin duyulması üzerine tarlaya gelen Ramazan Keleş'in oğulları Eftal (23) ve Umut Keleş'i (22) gören S.M., onlara da tüfekle ateş etti.

Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Ramazan Keleş ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.M, akşam saatlerinde evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandı.

Husumet 2015'te başlamış

Çaykapı köyünde 2015 yılında meydana gelen trafik kazasında Umut Keleş'in kullandığı traktör devrilmiş, kazada S.M.'nin torunu Sefa M. ve Beytullah Gül hayatını kaybetmişti.

İki ailenin o günden beri dargın olduğu ve zaman zaman kavga ettiği öğrenildi.

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