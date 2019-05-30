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Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle Metin Feyzioğlu, büyük bir sevinçle alkış tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı.

Bu belgede hakimler, savcılar, avukatlar için çok önemli değişiklikler söz konusu.

Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılırken, avukat olmak isteyen mezun olduktan sonra sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı olmak isteyen de ikinci bir sınavdan geçmek zorunda.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişiklikleri açıklarken hukukçulara sevindiren bir müjdeyi de verdi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz." dedi.

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