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Ankara narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara'ya gelen iki araca yönelik yaptığı operasyonda 16.5 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

İstanbul’dan Başkent’e uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı alınan iki araç, Ankara girişinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda takibe alındı. Bir süre devam eden takip, Kazan ilçesinde son buldu. Durdurulan iki araçta keskin burunlu narkotik köpeklerinin yaptığı aramalar sonucunda 15 paket halinde 16.5 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Tespit edilen iki araçtaki H.A., S.A., M.B., H.A., Ö.K. isimli 5 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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