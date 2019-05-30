Kuzgun sezon finalinde Dila ve Derviş öldü mü?

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen ise diziye veda etti. Final sahnesinde ise göğsüne silah dayayan Dila kendisini vurdu. Peki Kuzgun'da Dila öldü mü? Burcu Biricik ayrıldı mı? Kuzgun'un yönetmeni Bahadır İnce de diziye veda ettiğini açıkladı. İşte Kuzgun sezon finali son sahnesi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Ferit Kaya, İpek Erdem ve Derya Beşerler'in paylaştığı Kuzgun dizisi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen 16. son bölümüyle sezon finali yaptı.