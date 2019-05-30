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Ysk kararına darbe diyen Meral Akşener 28 şubat'ı unutmuş gibi!

HDP lideri Pervin Buldan, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararına karşı, 31 Mart'ta CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen desteğin daha fazlasını istiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ortada. YSK'nın 7 üyesine "Çete mensubu" demeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ise, "Bir avuç insan" sözleriyle suçluyor YSK üyelerini... Saadet'in tavrında bir değişiklik yok. İstanbul adayını geri çekmedikleri gibi, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın çağrılarına "Başka kapıya" diyerek karşılık veriyorlar. 23 Haziran'da İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçilmesi için, gereken ne varsa yapıyorlar. Saadet'in adayı Necdet Gökçınar'ın seçilemeyeceği belli. Buna rağmen, İmamoğlu güzellemeleri, iftar sofralarında ağırlamalar... tam gaz devam ediyor!

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