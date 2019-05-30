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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi Balkar beldesi girişinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Adıyaman istikametine giden Bekir Yelboğa (63) idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücü Bekir Yelboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Zilan ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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