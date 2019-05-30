Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? İşte Diriliş Ertuğrul'un final sahnesi

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un final sahnesi merakla bekleniyordu. Peki, Diriliş Ertuğrul’un finalinde neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? İşte Diriliş Ertuğrul’un 150. Final bölümü özeti

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul’un 150. Final bölümünde Sırma Hatun, kardeşi İlbilge Hatun’u öldürmeye çalıştı. Pişman olmuş gibi görünen Sırma Hatun özürler diledi. Daha sonra çadırındaki bir zehirle İlbilge Hatun’un yanına gitti, önemli şeyler anlatacağını söyledi. Sırma Hatun, konuşma sırasında bir anda elindeki zehri İlbilge Hatun’un yüzüne saçtı. İlbilge Hatun önce yere yığıldı, ardından ayağa kalkarak kardeşi Sırma Hatun’u bıçakla öldürdü. Dizide İlbilge Hatun ile Ertuğrul Bey evlendi.

Diriliş Ertuğrul’un final bölümüne damga vuran anlardan biri ise Moğol istihbaratının başındaki Arık Buka’nın tuzağının boşa çıkarıldığı andı. Ertuğrul Bey, Arık Buka ve yıllarca Berke Han’ın yanında casus olarak yaşayan Kıyat’ın tuzağını bozdu. Berke Han’ı sıkıştıran Arık Buka ve Kıyat, bir anda ortaya çıkan Ertuğrul Bey’i karşılarında görünce şoke oldu. Ertuğrul Bey ve Berke Han, Arık Buka ve Kıyat’ı öldürdü