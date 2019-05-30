GÜNCEL

Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? İşte Diriliş Ertuğrul'un final sahnesi

TRT1’de yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dün akşamki bölümüyle final yaptı. 2014 yılından bu yana izleyicilerle buluşan Diriliş Ertuğrul’un finalinde Ertuğrul Bey ile İlbilge Hatun evlendi.

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un final sahnesi merakla bekleniyordu. Peki, Diriliş Ertuğrul’un finalinde neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? İşte Diriliş Ertuğrul’un 150. Final bölümü özeti

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ
Diriliş Ertuğrul’un 150. Final bölümünde Sırma Hatun, kardeşi İlbilge Hatun’u öldürmeye çalıştı. Pişman olmuş gibi görünen Sırma Hatun özürler diledi. Daha sonra çadırındaki bir zehirle İlbilge Hatun’un yanına gitti, önemli şeyler anlatacağını söyledi. Sırma Hatun, konuşma sırasında bir anda elindeki zehri İlbilge Hatun’un yüzüne saçtı. İlbilge Hatun önce yere yığıldı, ardından ayağa kalkarak kardeşi Sırma Hatun’u bıçakla öldürdü. Dizide İlbilge Hatun ile Ertuğrul Bey evlendi.

Diriliş Ertuğrul’un final bölümüne damga vuran anlardan biri ise Moğol istihbaratının başındaki Arık Buka’nın tuzağının boşa çıkarıldığı andı. Ertuğrul Bey, Arık Buka ve yıllarca Berke Han’ın yanında casus olarak yaşayan Kıyat’ın tuzağını bozdu. Berke Han’ı sıkıştıran Arık Buka ve Kıyat, bir anda ortaya çıkan Ertuğrul Bey’i karşılarında görünce şoke oldu. Ertuğrul Bey ve Berke Han, Arık Buka ve Kıyat’ı öldürdü 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dev ihalelelerde en iyi teklifi veren iki şirket belli oldu
Dev ihalelelerde en iyi teklifi veren iki şirket belli oldu
Bakan Varank açıkladı! Yenisi yapılıyor
Bakan Varank açıkladı! Yenisi yapılıyor
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası
Tunceli'de neler oluyor? Fatih Mehmet Maçoğlu ile valinin işletme kavgası
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı
Real Madrid transfer bombasını patlatıyor
Real Madrid transfer bombasını patlatıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya'da belediye başkanı soruyu beğenmedi! Muhabiri yere çaldı
Rusya'da belediye başkanı soruyu beğenmedi! Muhabiri yere çaldı
Defineciler 8 asırlık kilisenin temellerini oydu
Defineciler 8 asırlık kilisenin temellerini oydu
YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı
YKS sınav yeri sorgulama TC ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ysk kararına darbe diyen Meral Akşener 28 şubat'ı unutmuş gibi!
Ysk kararına darbe diyen Meral Akşener 28 şubat'ı unutmuş gibi!
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu