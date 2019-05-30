Rusya'da belediye başkanı soruyu beğenmedi! Muhabiri yere çaldı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Rusya 24 televizyonu muhabiri, belediye başkanı Sergey Zaytsev ile röportaj yaparken, bölgede 2015 yılında çıkan yangında evini kaybedenler için yapılan evler hakkında medyada yer alan yolsuzluk iddialarını sordu.

Görüntüler Rusya'da büyük yankı uyandırdı

Soru belediye başkanını kızdırdı. Başkan önce mikrofona vurdu, ardından muhabire saldırdı. Görüntüler Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Belediye Başkanı, partisinden ihraç edilirken, hakkında soruşturma açıldı.

Zaytsev, gazetecilik faaliyetlerini engellemekten suçlu bulunursa 6 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.