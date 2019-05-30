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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Bu para bana ölene kadar yeter

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına, 30 bin TL kazanan 88 yaşındaki Neriman Gökdemir "Bu para bana ölene kadar yeter." diyerek damgasını vurdu.

Gökdemir, "Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı. 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, "Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki o stüdyonun havasını soluyayım" diyerek, sunucu Murat Yıldırım'ın karşısına oturdu. Yarışmacı Gökdemir, programın ortasında joker hakkı varken bile yarışmadan ayrılmak istedi. Sunucu Murat Yıldırım devreye girerek Neriman Teyze'yi koltuğundan kalkmasına izin vermeyip joker hakkının olduğunu belirtti. Neriman Gökdemir, yarışmanın sonunda 30 bin liralık ödüle ulaştı. Stüdyoyu terk ederken söyledikleri ise yarışmaya damga vurdu. mir, "Bir tek emekli maaşım var. Hayatımda hiç bu kadar param olmadı. Bu para bana ölene kadar yeter." diye konuştu.

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