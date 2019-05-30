Başakşehir bıraktı Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı

Son haftalarda adı farklı takımlar ile anılan Abdullah Avcı, resmi olarak Başakşehir'den ayrıldı. Abdullah Avcı'nın yeni takımı ise Beşiktaş oldu. Uzun süredir teknik direktör arayışı içinde olan Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör ile 3 yıllığına anlaştı.

Başakşehir Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise ayrılık hakkında şu açıklamalara yer verildi;

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."