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'Pençe Harekatı'nda gelişme Tek tek imha ediliyorlar

'Pençe Harekatı' kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Pençe Harekatı' kapsamında koordineli olarak Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen 'Pençe Harekatı' planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.

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