YEREL

İstanbul Ümraniye'de bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar

İSTANBUL Ümraniye TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İSTANBUL Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Cami karşısında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi.

Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bariyere giren aracı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bariyerleri keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu
Kritik MGK'dan Doğu Akdeniz vurgusu
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu yorumu!
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu yorumu!
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu
İmamoğlu: YSK’da bile tedbir alacağız
İmamoğlu: YSK’da bile tedbir alacağız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi
Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi Metin Feyzioğlu'nu böyle sevindirdi
Metin Aşık için tören düzenlendi
Metin Aşık için tören düzenlendi
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
TURCELL_UPCALL_GRUP_ARAMA
TURCELL_UPCALL_GRUP_ARAMA
Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı
Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Bu para bana ölene kadar yeter
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Bu para bana ölene kadar yeter
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB