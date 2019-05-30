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Karabük'te markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

KARABÜK’te silahıyla bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede tutuklandığını öğrenince gözyaşlarına boğulan şahıs, izlediği filmlerden esinlenerek şansını denemek için böyle bir olaya giriştiğini söyledi.

KARABÜK'te kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58) tutuklandı.

"Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.

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