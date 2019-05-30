Karabük'te markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

KARABÜK'te kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58) tutuklandı.

"Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.