Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umre için orada bulunan vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezinde kucaklaştı.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Vatandaşların Çavuşoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.
Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti.
O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezinde kucaklaştık" ifadelerini kullandı.