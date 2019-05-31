YEREL

Diyarbakır'da 300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar verdi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgedeki Kur'an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 2 bin kişiye iftar yemeği verdi. İftar yemeği sonrası konuşan Aslan, “Devletin ömrü 10 yıl olsa, benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin” dedi.

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen ve Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın ilçeye bağlı Işıklar köyünde bulunan evinin avlusunda verdiği iftar yemeğine Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kur'an kursu ve menderese hocaları, öğrenciler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Hamo Ağa ve oğlu Tahsin Aslan tarafından karşılanan misafirler, daha sonra avluya kurulan masalara geçerek iftarlarını açtı.

Verilen iftar yemeğinin ardından konuşan Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verdiğini belirterek, “Bu mübarek Ramazan ayı gününde dostlarımı toplayıp bu güzel ortamda iftar yemeği verdim. Allah onlardan ve devletten razı olsun. Devletin ömrü 10 yıl olsa, benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin. Hepimizin mübarek Kadir gecesi de mübarek olsun. Allah hepimizden ve devletimizden razı olsun” dedi.

Aslan’ın oğlu Tahsin Aslan ise, "Allah razı olsun katılan tüm dostlardan ve misafirlerden. Özellikle Kur'an kursu ve mendereslerden katılan öğrenci ve hocalarımızın katılımına yönelik yoğunluğumuz oldu. İşte etrafımızdaki komşularımız, köylerimiz ve akrabalarımızı burada topladık. Varsa bir kırgınlık ve küskünlüğü Ramazan ayında bir araya gelip bu kırgınlık ve küskünlüğü giderilmesi, birbirlerinin sevmesi bir birlerine saygı göstermesi için böyle bir iftar yemeği verdik. Katılan tüm herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Yemeğe katılanlar, daha sonra Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Aslan ve oğlu Tahsin Aslan ile bir süre çay içip sohbet ettikten sonra teşekkür ederek köyden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Yunanistan maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye Yunanistan maçı golleri ve geniş özeti
Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu neden İmamoğlu'nun yanında değil?
Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu neden İmamoğlu'nun yanında değil?
ABD'den şok iddia: Saldırının arkasında İran var
ABD'den şok iddia: Saldırının arkasında İran var
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
MHP'den İmamoğlu'nu kızdıracak benzetme
MHP'den İmamoğlu'nu kızdıracak benzetme
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu
L-UMTAS füzesi hedefi tam isabetle vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı
İzmir'de organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı
Kastamonu'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı
Kastamonu'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Binali Yıldırım ile gerçekleşen ilginç diyalog
Binali Yıldırım ile gerçekleşen ilginç diyalog
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Trump'tan Erdoğan'a tahliye teşekkürü
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Karabük'te markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
Karabük'te markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB