SON DAKİKA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yüzde 2,9 daraldı.  Haberin devamı.
GÜNCEL

Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı

Adana’da bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, arabayla çarparak yaraladı. Eşini hastaneye götüren koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Mehmet K. ile Hacer K. (34) çifti sokak ortasında tartışıp kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle Mehmet K. tabanca ile karısı Hacer K.’yı ayağından yaraladı. Mehmet K. kendilerini ayırmaya çalışan oğullarını da darp etti. Öfkesini yenemeyen Mehmet K. ardından bindiği hafif ticari aracıyla da karısına çarptı. Mehmet K. daha sonra eşini arabaya bindirerek Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı kadın tedavi altına alınırken Mehmet K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'ten ilk görseller
iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13'ten ilk görseller
Türkiye ekonomisi büyüme verileri açıklandı işte o rakamlar
Türkiye ekonomisi büyüme verileri açıklandı işte o rakamlar
Pakdemirli'den çiftçiye güzel haber ödemeler 19.00'dan sonra hesaplarda
Pakdemirli'den çiftçiye güzel haber ödemeler 19.00'dan sonra hesaplarda
PKK adına komite kuran terörist yakalandı
PKK adına komite kuran terörist yakalandı
F-4 savaş uçağı iniş sırasında arıza yaptı iki pilot ölümden döndü
F-4 savaş uçağı iniş sırasında arıza yaptı iki pilot ölümden döndü
Dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor İşte dolarda son durum
Dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor İşte dolarda son durum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep oldu
Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep oldu
Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli
Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli
Haziran ayında emekli olan bayram ikramiyesi alacak mı?
Haziran ayında emekli olan bayram ikramiyesi alacak mı?
Diyarbakır'da 300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar verdi
Diyarbakır'da 300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar verdi
İzmir'de organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı
İzmir'de organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi kime eksik yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi kime eksik yatacak?
Kastamonu'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı
Kastamonu'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı
Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik sözleri
Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik sözleri