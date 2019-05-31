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Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm

Bir çocuk annesi olan Demet Akalın, katıldığı canlı yayında hamilelik sürecinin çok zorlu geçtiğini hatta 5 aylık hamileyken kendisini şişlemeyi düşündüğünü itiraf etti.

Yeni albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Demet Akalın Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Hamile kalmadan önce bebeklerden nefret ettiğini söyleyen Akalın, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı.

"ÇOCUKLARDAN NEFRET EDERDİM"

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyün biri olarak kalmasın. Gerçekten herkes anne olmasın. Ben çocuktan nefret ederdim. uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda eyvah derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O konuda bulsam boğazından tutasım var.

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