Van'da otomobille iş makinesi çarpıştı 3 ölü 6 yaralı

VAN’da sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, otomobil içinde bulunan 8 kişi ile iş makinesi operatörü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edilirken, otomobilde sıkışan bir yaralı ise ekipler AFAD ve UMKE tarafından kurtarıldı.

Yaralılardan ismi öğrenilmeyen biri çocuk 2 kişi hastanede, biri ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.