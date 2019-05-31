Yüksekova’da yılan yiyen kaplumbağa görüntülendi

İlçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyüne bisikletiyle giden öğretmen Ümit Bartın, yol ortasında yılan yiyen kaplumbağayla karşılaştı. Doğada nadir rastlanan bu anı kamerasıyla kaydeden öğretmen Ümit Bartın, “Bisikletimle yola devam ederken bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağaya araba çarpmasın diye bisikletimden inerek ona doğru yaklaştım. O esnada kaplumbağanın ağzında bir yılan olduğunu fark ettim. Bir süre kaplumbağanın yılanı nasıl yediğini izlemekle kaldım. Daha önce kaplumbağaların sadece bitki, sebzelerle beslendiğini biliyordum. Kaplumbağanın bu hali hem şaşırttı beni hem de bunu gördüğüm için şanslı hissettim kendimi. Doğada karşılaştığım bu durumu mutlaka kaydetmeliydim. Çok vakit kaybetmeden bu anı görüntülemeye başladım. Kaplumbağanın yılanı ağzında çiğneyip yemesi çok ilginçti ve tabi kaplumbağanın o tatlı anına birebir şahitlik ettim” dedi.