SPOR

Wembley Stadyumu'nda iftar saatinde ezan okundu

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda iftar saatinde ezan okundu.

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Ramazan Ayına özel iftar saatinde ezan okundu. Bu anlar, futbolseverler tarafından böyle görüntülendi.

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